أول تعليق من فيفي عبده على رأي الجمهور في عودتها

المواطن - القاهرة

مع انطلاقة عام 2019، عادت الراقصة فيفي عبده للرقص الشرقي من جديد، بعد انقطاعها فترة، وذلك ضمن حفل ضخم بأحد فنادق القاهرة.

ونشرت فيفي عبده مقطع فيديو من الحفل عبر حسابها على إنستقرام لاقى تفاعلاً كبيرًا من متابعيها الذين طالبوها بمواصلة الرقص.

وعلقت فيفي عبده على جمهورها بالقول : “أحبكم جميعاً.. قبلة وعناق حار” لتنهال عليها التعليقات.

فيفي عبده التي تبلغ من العمر 65 عامًا أبهرت الجماهير التي حضرت حفلها ليلة رأس السنة، في الوقت الذي تقاعد فيه من هم في سنها عن العمل الحكومي منذ 5 سنوات.

وكانت فيفي عبده قد أثارت حالة من الجدل بعدما أعلنت أنها ستعود إلى الرقص بعد سنوات من التوقف بحجة أنها اكتسبت المزيد من الوزن بسبب ابتعادها عن الرقص لكن الخبثاء أكدوا أن عودتها بسبب ابتعاد الأضواء عنها وعدم تلقيها أي عرض للمشاركة في الأعمال السينمائية أو التلفزيونية التي تفرغت لها بعدما حققت شهرة كبيرة في عالم الرقص الشرقي.

وظهرت فيفي عبده بفستان رقص من اللون الموف، وبه بعض القصات باللون الأخضر والفوشيا، واحتفل الجمهور بعودتها للرقص، بتداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والمعروف أن فيفي عبده هي راقصة مصرية ولدت لأب يعمل ضابطاً، رفض دخولها عالم الفن والرقص فهربت مع خالها واحترفت الرقص والتمثيل بعد ذلك، وتزوجت من رجل أعمال وأنجبا ابنتهما الكبرى عزة التي دخلت التمثيل وبعد انفصالها منه تزوجت عدة مرات.

وظهرت فيفي عبده للمرة الأولى في السينما بأدوار صغيرة وكان أول عمل فني فعلي لها في فيلم من عظماء الإسلام عام 1970، ثم توالت أدوارها في السينما. وفي السنوات الأخيرة توالى ظهورها كبطلة مسلسلات تلفزيونية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة فيفي عبده، كان مسرحية “حارة العوالم”، التي عرضت على أحد المسارح الخاصة، وقدمت من خلالها العديد من وصلات الرقص.