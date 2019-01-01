أول تغريدة من تركي الشبانة بعد أداء القسم أمام الملك سلمان

المواطن - الرياض

أكد وزير الإعلام تركي الشبانة أنه يستنير بحكمة وتوجيهات القيادة السديدة لما فيه خير الوطن.

وقال وزير الإعلام بعد أداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسة مجلس الوزراء اليوم بحضور ولي العهد الأمير محمد بن سلمان : “تشرفت اليوم بأداء القسم وزيراً للإعلام ، أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين وبحضور سيدي ولي العهد – حفظهما الله .. أسأل المولى عز وجل أن أكون عند حسن ظن قيادتنا الرشيدة، مستنيراً بحكمتها وتوجيهاتها السديدة لما فيه خير هذا الوطن الكريم .”

وتم تعيين الشبانة وزيرًا للإعلام يوم الخميس الماضي بأمر ملكي كريم خلفًا للدكتور عواد العواد.

ويمتلك الشبانة مسيرة مهنية مميزة جعلته واحدًا من أقوى 500 شخصية إعلامية مؤثرة حول العالم طبقاً لقائمة مجلة فاريتي العالمية 2018.

ويؤكد تكليف تركي الشبانة، وهو القادم من القطاع الخاص، بهذا المنصب رغبة القيادة في تطوير القطاع الحكومي ليكون أكثر فاعلية ونجاحاً، وحتى يمكن أن يواكب التطور السريع في تقنيات الإعلام وخدماته.

الجدير بالذكر أن تركي الشبانة قد ولِد في الرياض ودرس إدارة الأعمال في أمريكا، حيث دخل مجال إدارة المؤسسات الإعلامية منذ عام 1996، وأصبح مسؤولاً عن أكبر المحطات التلفزيونية في المنطقة العربية، لينتقل في عام 2008 للعمل في مجموعة “روتانا”، ويشغل فيها منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون.

ويأتي تعيين تركي الشبانة في منصب وزير الإعلام في إطار دعم خطة رؤية 2030 إعلامياً بالمزيد من الخدمات الإعلامية المتطورة من خلال شخصية لها تجربة واسعة ومتخصصة حيث إنه منوط بوزارة الإعلام أيضاً التخطيط لتطوير القطاع الإعلامي السعودي الخاص، حتى يقوم بدوره في خدمة المجتمع والدولة، وتعيينه يعكس الرغبة في تحقيق الانتقال الطموح.