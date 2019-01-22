أول فندق نسائي بحائل يجذب الموظفات والطالبات .. راحة وخصوصية وخدمات راقية

المواطن - ميسر البديوي - حائل

أقدمت شركة الصنوبرة على خطوة رائدة؛ بتدشن مشروع هو الأول من نوعه على مستوى مناطق شمال المملكة، حيث خصصت فندقًا للنساء فقط بهدف المحافظة على خصوصيتهن وإعطائهن استقلالية تامة بما يتواءم مع تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وعادات المملكة ، وذلك بإشراف سعوديات من منطقة حائل بما يتوافق مع رؤية 2030.

وعبر رئيس شركة الصنوبرة، جهاد عبدالرحمن ناظر، خلال تصريحاته إلى “المواطن“، عن سعادته بمناسبة افتتاح هذا المشروع، وقال: إنه كان من المخطط لهذا المشروع أن يكون للعائلات فقط، لكن وبعد ملاحظتنا لعدد المغتربات الملتحقات بالجامعة في حائل ويسكن في فنادق مختلفة جاءت فكرة تخصيصه للنساء فقط.

نسبة توطين 100%:

وحول مدى تفاؤله بنجاح المشروع، أوضح أن الرحلات الجوية في مطار حائل كانت يومي الخميس مساءً والأحد صباحًا تكتظ بالطالبات، ليتم عمل دراسة شاملة لعدد المغتربات اللاتي يسكن الفنادق والشقق المفروشة فكانت المفاجأة أنهن يشكلن ما نسبته 10% من نسبة إشغال الفنادق.

وبخصوص ما إذا كان قد واجه صعوبات ومعوقات لبداية المشروع، كشف “ناظر” أنه وجد كل التعاون من الإمارة والأهالي ومكتب العمل وهيئة السياحة وهو ما يبشر بنجاح المشروع.

وعن ملف التوطين في هذا المشروع، أجاب أن نسبة التوطين 100% ويُدار بكفاءات سعودية جميعها من منطقة حائل، مشيرًا إلى أن لديهم في الشركة خبرة تجاوزت الأربعين عامًا في قطاع الفندقة، حيث إنه سيتم العمل على افتتاح الفرع الثاني بالمدينة المنورة مع إطلالة العام الدراسي القادم.

خدمة للطالبات والمعلمات:

من جانبها، أكدت نجوى الهاشم، مديرة الفندق، في تصريحات إلى صحيفة “المواطن“، أن ما يميز فندق باين تري النسائي أنه أول فندق نسائي في المناطق الشمالية وفي مدينة حائل، إضافةً إلى موقعه الإستراتيجي، حيث يقع بالقرب من جامعة البنات بحائل ليخدم فئتي الطالبات والمعلمات اللاتي يأتين من قرى ومناطق بعيدة للسكن.

وأشارت الهاشم إلى أن الفندق يتمتع بالخصوصية التامة للنساء، حيث يتكون من 48 جناحًا مجهزة بأحدث التقنيات ويحتوي على صالة رياضية نسائية وصالة أطفال وكوفي شوب وأجنحة VIP خاصة بالجاكوزي .

وأوضحت الهاشم أن الفندق قد بدأ باستقبال الزائرات منذ الساعات الأولى لافتتاحه المبدئي قبل الافتتاح الرسمي المتوقع خلال الفترة القادمة برعاية كريمة من لدن أمير المنطقة.

وحول تفاعل سكان حائل مع هذا المشروع، قالت فاطمة الشمري وهي إحدى موظفات الاستقبال في الفندق: المجتمع رحب بالفكرة والزائرات قد أبدين سعادتهن بما يحتويه الفندق من خصوصية تامة، والذي يعتبر الحدث الأول من نوعه في المنطقة الشمالية كأول فندق نسائي بحائل يتميز بالراحة والخصوصية والقرب من الخدمات، وقد توافدت طالبات الجامعة عليه للاطلاع وتناول المأكولات في المطعم وارتشاف القهوة.

من جهتها عبرت ضيفة حائل السيدة وفاء النخيلان من وزارة العمل عن سعادتها لزيارة هذا الصرح، مؤكدةً أن “مما يلفت الانتباه ويزيدنا فخرًا أن جميع المنتسبات لهذا المشروع من السعوديات، وهو ما يتوافق ورؤية 2030”.

وفي ختام حديثها، قدمت النخيلان شكرها للعاملات في هذا الفندق؛ لما يتمتعن به من حسن الاستقبال والإدارة، متطلعةً إلى افتتاح فرع في الرياض.