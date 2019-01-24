أُحد يتعاقد مع التونسي غازي عبدالرزاق

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي أُحد عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن توقيع عقود انضمام التونسي غازي عبدالرزاق لصفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووصل التونسي غازي عبدالرزاق، صباح اليوم الخميس، إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وخضع لفحوصات طبية قبل توقيع عقود انضمامه رسميًا إلى صفوف نادي أُحد.

وجاء تعاقد نادي أُحد مع غازي عبدالرزاق صاحب الـ32 عامًا، بناء على توصية من المدير الفني الجديد، التونسي عمار السويح، الذي يرغب في تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بلاعبين مميزين، لتحسين النتائج.

ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد جدول ترتيب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 6 نقاط فقط، بعد مرور 16 جولة.