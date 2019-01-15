إبراهيموفيتش يُهاجم كريستيانو رونالدو .. والسبب؟

المواطن - محمد سمعه

سخر اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم نادي ميلان الإيطالي السابق ومهاجم نادي لوس أنجلوس الأميركي، من اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي.

وكان رونالدو قال بأنه سعيد لأنه انتقل إلى نادي يوفنتوس في صيف 2018، مضيفًا أنه يريد النجاح في هذا التحدي للفوز بالبطولات مع البيانكونيري.

وعلّق إبراهيموفيتش على تصريحات رونالدو قائلًا بأن اللاعب البرتغالي لا يدرك جيدًا معنى كلمة تحدٍّ، مضيفًا بأنه أبدى اندهاشه من تصريحات رونالدو حول وجود تحدي وهو منضم ليوفنتوس والذي يفوز بالدوري الإيطالي منذ ثماني سنوات ويحصد البطولات قبل مجيئه.

وأضاف إبراهيموفيتش بأنه إذا أراد رونالدو التحدي الحقيقي فعليه الفوز بالبطولات في أحد أندية الدرجة الأولى أو الثانية ليدرك جيدًا معنى كلمة تحدٍّ.

ويذكر أن رونالدو كان انضم إلى صفوف فريق يوفنتوس في صيف 2018 لمدة أربع سنوات قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني.