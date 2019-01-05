إتمام يعتمد 92 مخططًا سكنيًّا خلال 2018 بمساحة 196,2 مليون م2

المواطن - الرياض

أنهى مركز خدمات المطورين “إتمام” اعتماد 92 مخططًا سكنيًّا خلال عام 2018 بمساحة تجاوزت 196,2 مليون م2 في كافة مناطق المملكة، ليصبح إجمالي المخططات المعتمدة عن طريق “إتمام” منذ إنشائه 159 مخططًا بمساحة إجمالية بلغت 292,3 مليون م2.

وأوضح المشرف على التطوير العقاري بوزارة الإسكان، محمد بن سعود الغزواني، أن اعتماد المخططات يأتي ضمن جهود المركز في إطار السعي إلى توفير المزيد من المشاريع السكنية التي تخدم المواطنين، مشيرًا إلى أنها ستسهم في زيادة المعروض من الأراضي السكنية وتوفيرها بأسعار مناسبة لتلبية احتياج المواطنين في كافة مناطق المملكة، وستحفز الجوانب التنموية والتطويرية للبيئة العمرانية السكنية، وتوفر خيارات سكنية مناسبة ومتنوعة.

وأضاف الغزواني أن اعتماد المخططات يأتي بعد تقديم المطورين العقاريين لجميع مسوغات الاعتماد، مبينًا أن الهدف من التكامل بين شركاء مركز “إتمام” من مختلف الجهات المعنية هو تذليل العقبات التي تواجه اعتماد المخططات السكنية على مستوى المملكة.

وتصدرت منطقة مكة المكرمة المناطق بـ18 مخطط وإجمالي مساحة يبلغ 83,3 مليون م2، تليها القصيم بـ14 مخططًا ومساحة تتجاوز 21,3 مليون م2، ثم منطقة عسير بـ12 مخططًا تتجاوز مساحتها 19,2 مليون م2، وحلت منطقة الرياض في المرتبة الرابعة بـ11 مخططًا بلغت مساحتها 18,1 مليون م2، تلتها نجران بـ4 مخططات تبلغ مساحتها 11,6 مليون م2، ومن ثم المنطقة الشرقية بـ3 مخططات بمساحة تجاوزت 8,5 مليون م2، فيما كان نصيب الحدود الشمالية 3 مخططات تبلغ مساحتها 7,9 مليون م2، وحلت منطقة المدينة المنورة في المرتبة الثامنة بـ3 مخططات بمساحة 7,2 مليون م2.

وحصلت جازان على 7 مخططات بمساحة 6,6 مليون م2 في المرتبة التاسعة، وحلت منطقة الجوف عاشرًا بـ6 مخططات بمساحة 3,7 ملايين م2، وكان نصيب منطقة حائل 4 مخططات بمساحة 3,2 مليون م2، وحلت منطقة تبوك في المرتبة الثانية عشرة بـ4 مخططات تبلغ مساحتها 3,2 ملايين م2، وأخيرًا منطقة الباحة بـ3 مخططات تبلغ مساحتها 2,1 مليون م2.

ويتيح المركز خدمة اعتماد مخططات تقسيمات الأراضي للمطورين العقاريين، ويتم ذلك من خلال التقدم بطلب الاعتماد لمخططات تقسيمات الأراضي، والتي تتفرع إلى ثلاث مراحل وهي الاعتماد الابتدائي، واعتماد شبكات البنية التحتية، والاعتماد النهائي، وذلك بتقديم الطلب إلى المركز عبر بوابة نظام “إتمام” الإلكترونية هنا مستوفيًا المستندات المحددة لكل مرحلة.