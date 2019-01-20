إجراءات وتوصيات لتسهيل وصول ذوي الاحتياجات للمساجد

المواطن - الرياض

استجابة لمخرجات الملتقى البلدي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي نظمه المجلس البلدي لمدينة الرياض، أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية تعميماً لأئمة المساجد بالعاصمة، من أجل التنبيه على الخطباء والأئمة بأهمية دور ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسهيل وصولهم للمسجد، واتخاذ الوسائل الكفيلة بضمان عدم إعاقة المواقف والممرات والمداخل الخاصة بهم.

يذكر أن المجلس البلدي قد خصص عدداً من الملتقيات وورش العمل خلال الفترة الماضية لرفع واقع الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومناقشة طرق تطويرها وتحسينها بالتعاون مع الجهات المختصة.

وأوصى الملتقى البلدي الأول لذوي الاحتياجات الخاصة بإنهاء معاناة مستخدمي الكراسي المتحركة من ذوي الإعاقة الحركية عند دخولهم المساجد لأداء فريضة الصلاة، نظراً لعدم وجود منحدرات خاصة لتلك الكراسي، أو لكون المنحدرات الموجودة غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات البلدية، مؤكداً على الالتزام بالمواصفات والاشتراطات البلدية التي تضمن سهولة دخول وتنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وفق أدلة الكود السعودي الصادرة عن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.