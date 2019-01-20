إجراءات وتوصيات للارتقاء بنواتج التعليم في تبوك

المواطن - الرياض

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أهمية الارتقاء بالناتج التحصيلي للمتعلمين بما يحقق برامج رؤية المملكة 2030.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمكتبه الخميس اجتماع لجنة التحصيل الدراسي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك بحضور المساعد لشؤون تعليم البنين ماجد القعير والمساعدة لشؤون تعليم البنات نجلاء الشامان (عبر الشبكة ) وأعضاء اللجنة من قيادات التعليم في قطاعي البنين والبنات.

وأشار الاجتماع إلى توصيات ورشة العمل التي عقدها معالي وزير التعليم بقيادات التعليم العام لتقييم الوضع الراهن للعملية التعليمية مؤخراً والتي كشفت أهمية الوقوف على أبرز محطات الواقع التعليمي الراهن بشفافية، وإيجاد حلول تطويرية للتحديات التي تواجه تطوير العملية التعليمية.

كما حث الاجتماع على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية لجميع القيادات والمشرفين التربويين والمشرفات لمتابعة تجويد نواتج التعلم لدى الطلاب والدعم والمساندة للاستفادة من فرص التحسين في الميدان وتوفير حلول إبداعية وبرامج نوعية لإيجاد بيئة جاذبة ومحفزة وصولاً لتحسين المستوى التحصيلي للطلاب.

وأكد مدير تعليم تبوك ثقته بالعاملين في التعليم لتحقيق رسالتهم التربوية المخلصة، داعياً قيادات العمل التعليمي إلى ضرورة تركيز الجهود لتقليل الفاقد التعليمي من خلال الاهتمام بما يحدث داخل المدرسة.