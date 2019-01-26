إجراء أول عملية مناظير في القنوات المرارية بحفر الباطن

المواطن - حفر الباطن

تمكن الطبيب الزائر والفريق الطبي في قسم الجهاز الهضمي بمستشفى الملك خالد من إجراء أول عملية مناظير للقنوات الصفراوية (ERCP) مع تركيب دعامة بلاستيكية للقنوات المرارية لحالة التهاب تصاعدي الأقنية الصفراوية مع مضاعفاتها المؤدية لصدمة إنتانية.

المريضة كانت بوضع حرج لمعاناتها من التهاب شديد بالقنوات المرارية وقرر الفريق الطبي في قسم الجهاز الهضمي إجراء العملية بشكل عاجل.

أدخلت المريضة لغرفة العمليات حيث تم تركيب دعامة بلاستيكية للقناة المرارية إلى أن تستقر حالتها من ناحية القلب مع إعادة المنظار لسحب الدعامة مع تنظيف القناة المرارية.

تمت العملية بنجاح ولله الحمد، حيث استغرق وقتها حوالي ٣٠ دقيقه وحالة المريضة بعد العملية جيده ومستقرة وتحسنت العلامات الحيوي للمريضة بشكل كامل.

تعتبر هذه العملية الأولى من نوعها في حفر الباطن وأجريت من خلال الاستشاري الزائر بقسم الجهاز الهضمي علماً بأن مثل هذه الحالات يتم تحويلها لمستشفيات مرجعية خارج المحافظة في وقت سابق.