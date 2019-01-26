إجراء مهم في حساب المواطن بعد صرف العلاوة السنوية

المواطن - الرياض

بعد صرف العلاوة السنوية مع راتب شهر يناير 2017، سيكون على مستفيدي برنامج حساب المواطن الدخول على حساباتهم الشخصية على موقع البرنامج وتعديل بيانات الدخل.

ويعتمد حساب المواطن على بيانات الدخل التي يقدمها المستفيدون عند التسجيل في البرنامج، لكنه يقارنها بتلك الموجودة لدى الجهات الحكومية والرسمية وفي حال اختلاف البيانات المقدمة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على البيانات الرسمية.

وكشفت بيانات برنامج حساب المواطن عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، وكان عليهم التواصل مع البرنامج لتعديل هذه البيانات.

وأوضح حساب المواطن في وقت سابق أن الدخل يشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

هل يجب إضافة العلاوة السنوية إلى دخل حساب المواطن؟

وكان حساب المواطن أكد قبل أيام على ضرورة إدراج العلاوة السنوية لموظفي القطاع الحكومي إلى بيانات الدخل في حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج.

وتلقت خدمة العملاء في حساب المواطن سؤالًا من أحد المستفيدين جاء فيه: هل يجب تعديل الدخل على حسب العلاوة السنوية في شهر يناير؟

ورد حساب المواطن بالقول: نعم يتم إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقًا عن طريق البوابة الإلكترونية، حيث يتم الإفصاح عن إجمالي الراتب بحيث يشمل جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/ التقاعد”، ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

طريقة تعديل الدخل في حساب المواطن:

ولتغيير الدخل في حساب المواطن يجب اتباع ما يلي:

– التوجه عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا).

– الدخول إلى (حسابي).

– الضغط على خانة الدخل.

– اتباع الخطوات التالية: (تعديل – إضافة الدخل – تعديل – حفظ).