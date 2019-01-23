إحباط هجوم بالقنابل والرصاص على بلدة مسلمة في نيويورك

المواطن - متابعة

أعلنت السلطات الأميركية، مساء أمس الثلاثاء، اعتقال 4 أشخاص خططوا لشن هجوم بالقنابل على بلدة مسلمة صغيرة في شمال ولاية نيويورك، حيث تم ضبط 3 قنابل محلية الصنع، ونحو 20 بندقية.

وقال قائد شرطة غريس في نيويورك، باتريك فيلان، في مؤتمر صحفي، إنه تم الكشف عن المؤامرة المزعومة بعدما أطلع طالب في مدرسة “أوديسي أكاديمي” في غريس زميلًا له على صورة لطالب آخر وقال له “إنه يبدو كمُطلق النار القادم في المدرسة، أليس كذلك”؟

وتم إبلاغ أمن المدرسة بهذا الحوار، حيث قام مع الشرطة المحلية بالتحدث مع الطالب الذي كانت معه الصورة، ومع الطالب الذي كان فيها.

وقادت التحقيقات الشرطة إلى عمليات بحث واعتقال 4 أشخاص، من بينهم الطالب الذي كانت معه الصورة.

وخططت المجموعة لمهاجمة بلدة إسلامبرغ، وهي تقع في جبال كاتسكيل على بعد نحو 240 كيلومترًا شمال غربي مدينة نيويورك، وفق ما نقلت “رويترز”.