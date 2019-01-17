إحصائيات وأرقام .. تُحدد البديل الأنسب لعموري #الهلال

المواطن - وليد الحربي

بعد إصابة الرباط التي أنهت موسم المحترف الإماراتي عمر عبدالرحمن مع نادي الهلال، وضعت إدارة الفريق اسم اللاعب الأرجنتيني أليخاندرو غوميز في أول قائمة المفاوضات الشتوية، ومع بداية الانتقالات الشتوية بدأت إدارة الهلال بمفاوضة اللاعب ، الذي وافق على عرض الهلال إلا أن تمسك إدارة فريق أتلانتا الإيطالي بخدمات غوميز جعلت انتقال اللاعب صعبًا، مما جعل إدارة الهلال تضع خيارًا آخر في حال فشل المفاوضات مع الفريق الإيطالي، حيث تردد اسم اللاعب الإيطالي سيباستيان جيوفينكو كثيرًا في الوسط الهلالي مما جعله الخيار الآخر والخطة البديلة للمفاوض الهلالي، وفي هذا التقرير إحصائيات وأرقام للمقارنة بين اللاعبين .

بدايةً اسم اللاعب الثلاثي أليخاندرو داريو غوميز وهو لاعب كرة قدم أرجنتيني الجنسية، يلعب بمركز الهجوم في فريق أتلانتا الإيطالي، وتعتبر القدم اليمنى قدمه المفضلة للتسديد، يبلغ من العمر 30 سنة، لعب أليخاندرو مع فريق أتلانتا هذا الموسم في عدة بطولات متفرقة، حيث لعب في بطولة كأس إيطاليا مباراةً واحدة لم يسجل فيها أي هدف، ولعب في بطولة سيريا أي 18 مباراة نجح من خلالها بإحراز 5 أهداف و صناعة 5 فرص فيما تحصل على 4 بطاقات صفراء، ولعب كذلك في بطولة دوري أبطال أوروبا 6 مباريات سجل من خلالها هدفين .

وعلى الصعيد الآخر يأتي اللاعب البديل لصفقة غوميز في حال فشلها، اللاعب سيباستيان جيوفينكو، وهو لاعب كرة قدم إيطالي الجنسية، يجيد اللعب في مركز الهجوم، ويفضل التسديد بالقدم اليمنى، يبلغ من العمر 31 سنة، ويلعب حاليًا في الدوري الأمريكي ضمن صفوف فريق تورونتو، شارك سيباستيان مع فريقه الكندي بالموسم الماضي في العديد من البطولات، كانت أولها بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم حيث شارك بـ28 مباراة نجح من خلالها بإحراز 13 هدفا وصناعة 7 فرص محققة فيما تحصل على 5 بطاقات صفراء وبطاقة حمراء واحدة، كما أنه شارك في بطولة أبطال الكونكاكاف بـ8 مواجهات خرج منها بحصيلة 4 أهداف و 3 تمريرات حاسمة و2 من البطاقات الصفراء، وشارك كذلك في 3 مباريات من البطولة الكندية لكرة القدم، حيث سجل من خلالها 3 أهداف ولم يتحصل على أي بطاقة .

الجدير بالذكر أن الإدارة الهلالية لم تيأس من محاولة التوقيع مع الأرجنتيني غوميز، حيث جددت العرض بعد رفض إدارة أتلانتا العرض الأول من الهلال .