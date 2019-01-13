إدارات تعليمية تضيف العلاوة السنوية لمنسوبيها

المواطن - الرياض

أضافت بعض إدارات التعليم، مساء أمس الأحد، العلاوة السنوية لمنسوبيها.

وكانت وزارة التعليم وجهت جميع قطاعاتها في وقت سابق بإعادة العلاوة السنوية لجميع منسوبيها بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها؛ تنفيذًا للأمر السامي الكريم بهذا الشأن.

وأصدر نائب وزير التعليم برقية وجهها لجميع الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وقطاعات الوزارة “التعليم العام والتعليم الجامعي”، وإدارات التعليم بالمناطق والمحافظات والملحقيات الثقافية.

وتضمنت البرقية، خطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بشأن الموافقة على إعادة صرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها.

ما هي العلاوة السنوية؟

والعلاوة السنوية هي نسبة زيادة تضاف كل عام إلى رواتب موظفي القطاع العام وفق درجاتهم ومرتباتهم، بحيث يزداد راتب الموظف كل عام بنسبة ثابتة لحين تقاعده عن العمل.

وتعتبر العلاوة السنوية لموظفي الدولة هي أحد أهم محفزات العمل، وينتظرها الموظف كل عام من أجل زيادة دخله السنوي، حيث يُمنح الموظف العلاوة السنوية بحسب سلم الرواتب الملحق بنظام الخدمة المدنية، وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها.

وبحسب نظام العمل، فإن إجمالي الراتب يتفاوت بين الموظفين في الدرجة الوظيفية الواحدة بتفاوت بدلاتهم، أما العلاوة فيتساوى فيها جميع الموظفين في الدرجة الواحدة.

حساب العلاوة السنوية:

أما قيمة العلاوة السنوية وكيفية حسابها، فتتراوح للموظفين الحكوميين في المملكة ما بين 135 ريالًا لموظفي المرتبة الأولى، إلى 865 ريالًا لموظفي المرتبة 15، ما يعني أنها كل سنة تزيد تقريبًا مبلغًا لا يتجاوز 30 ريالًا في السنين الأولى.

وكانت العلاوة السنوية تضاف إلى رواتب الموظفين بداية كل عام هجري، حتى العام 2016 عندما بدأت التغييرات تلاحق موعد وطريقة صرفها، حيث قررت الحكومة إيقاف صرف العلاوة المقررة للعام الهجري 1438، ثم بعدها في شهر مايو الماضي طرأ تغيير جديد على العلاوة السنوية، إذ أصبحت مرتبطة بأداء الموظف بدل منحها له بشكل سنوي، ولكن قرار الملك أعاد الأمور إلى نصابها ليتم صرفها كما كان سابقًا بدون تقييم.

الحاصلون على العلاوة السنوية:

ويعمل نحو 1.5 مليون موظف في القطاع الحكومي، فيما تتصدر وزارتا التعليم والصحة قائمة الجهات الحكومية الأكبر من ناحية عدد الموظفين، وهؤلاء هم من سيحصلون على العلاوة السنوية بشكل دوري سنويًّا.