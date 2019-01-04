إدارة #الاتحاد بعد الفوز على الجبيل: خطوة إلى الأمام

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، لؤي ناظر، عن تهنئة الجماهير، بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم على الجبيل، والتأهل إلى منافسات دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد على نظيره الجبيل بثلاثية مقابل هدف في لقاء دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين الذي امتد إلى الأشواط الإضافية، وسيُلاقي العميد فريق الوشم ضمن منافسات دور الـ32.

وكتب رئيس نادي الاتحاد لؤي ناظر عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الحمد لله ومبروك الفوز لجماهير الاتحاد.. الله يوفق في المباريات القادمة إن شاء الله”.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد حمد الصنيع: “الجمهور الاتحادي بالشرقية كلمة شكرًا لا تفيكم حقكم.. الفوز اليوم خطوة للأمام وبإذن الله تتبعها خطوات أخري نسأل الله التوفيق”.

وعلق عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي على فوز الاتحاد في دور الـ64 من كأس خادم الحرمين الشريفين قائلًا: “مبروك للجماهير الاتحادية الفوز والتأهل اللهم لك الحمد القادم أفضل بإذن الله تعالى”.

ونشر مدير المركز الإعلامي بنادي الاتحاد يحيى بخش، صورة لجماهير العميد من مباراة الجبيل، وعلق عليها قائلًا: “الحمد لله دائمًا وأبدًا.. ألف مبروك الفوز جماهير الاتحاد.. والله يوفقنا في القادم.. شكرًا جماهير العميد في كل مكان”.