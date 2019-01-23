إذا فتحت مؤسسة هل يتوقف حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد حساب المواطن أن من يزاول أي نشاط تجاري يمكنه الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن هذا النشاط.

وردت خدمة العملاء في حساب المواطن على سؤال من أحد المستفيدين جاء فيه : إذا فتحت مؤسسة هل يتوقف دعم حساب المواطن ؟ بالقول: يستطيع من يزاول أي نشاط تجاري الاستفادة من البرنامج بشرط الإفصاح عن الدخل الناتج عن أي نشاط تجاري بالإضافة إلى انطباق جميع شروط البرنامج الأخرى عليه.

وأضافت أنه لمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية عبر موقع البرنامج على الإنترنت.

وكشف حساب المواطن في وقت سابق اليوم أنه لا يتم النظر إلى القروض أو أية التزامات مالية على المواطن فيما يتعلق بتحديد قيمة الدعم المخصص له من البرنامج.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على استفسار بهذا الصدد: لا يتم النظر للقروض والالتزامات المالية، ويتم الإفصاح عن إجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد”.

وأشارت إلى أنه لا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة.

وكان حساب المواطن قد كشف مؤخرًا عن أنواع الدخل التي يجب الإفصاح عنها في برنامج حساب المواطن.

وقال حساب المواطن إن الدخل يشمل الراتب والنشاط التجاري والمصادر الأخرى.

وشدد حساب المواطن أكثر من مرة على ضرورة أن يتطابق مبلغ الدخل الشهري الذي يتم إدخاله عند التسجيل في حساب المواطن مع المبلغ المسجل لدى الجهات الحكومية.

وأكد حساب المواطن أنه في حال اختلاف بيانات الدخل المسجلة من المواطن عن تلك المسجلة لدى الجهات الرسمية يتم الاعتماد على الأخيرة بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

يأتي ذلك فيما تتواصل عملية التسجيل في برنامج حساب المواطن عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج عبر الرابط التالي (هنا) للدفعة الـ16 التي سيتم إيداعها يوم العاشر من شهر مارس القادم ويستمر التسجيل فيها حتى يوم العاشر من شهر فبراير موعد إيداع الدفعة الـ15.

ويتم التسجيل في حساب المواطن من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن بإدخال : ” رقم الهوية، تاريخ الميلاد، رقم الجوال ”، ثم اتباع الخطوات حتى انتهاء عملية التسجيل.

ويشترط حساب المواطن لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.