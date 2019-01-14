إزالة تعديات على 433 ألف م2 من أراضي الدولة في عسير

المواطن : عسير

أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة بإدارة مراقبة الأراضي والتعديات أكثر من 433.794 ألف م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراض حكومية بضواحي مدينة أبها.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن التعديات التي قامت الأمانة بإزالتها مؤخرًا كانت موزعة ما بين ضواحي مدينة أبها ومنها حديقة سما أبها، وطريق المية، وطريق شعار، وتمثلت التعديات بإنشاء أسوار، وأحواش، وغرف سكنية غير نظامية وبدون مستمسكات شرعية، أو تراخيص بناء.

وبيّن أن مراقبي البلدية نفذوا جولات رقابية مستمرة على المواقع التي تم رصد التعديات بها ، وجرى التحقق من عدم ملكية المعتدين للأراضي بشكل نظامي، و عليه نفذت آليات الأمانة أعمال الإزالة فور التأكد من عدم ملكية المعتدين للأراضي، وذلك بمشاركة قوة أمنية في دعم أعمال لجان الإزالة.

وأوضح أن الأمانة ممثلة في إدارة مراقبة الأراضي والتعديات ستواصل جولاتها الرقابية بشكل مستمر على المواقع التي يكثر التعدي عليها، ومنها المخططات الحديثة، لضمان عدم نشوء أي تعدٍ، أو إحداث على الأراضي الحكومية، أو أراضي الغير.

وأكدت أمانة منطقة عسير أن أعمال الإزالة جاءت وفق توجيهات أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي، وذلك بسرعة التعامل مع التعدي، وإزالته فور حدوثه، ومن ثم التأكد من عدم عودة المحدثين إلى الأراضي مرة أخرى، من خلال تكثيف الجولات الرقابية على جميع المواقع بمنطقة عسير كافة.