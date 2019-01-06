إزالة كيس من رحم عشرينية في العلا

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_العلا

نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الأمير عبدالمحسن بمحافظة العلا في إجراء عملية جراحية لفتاه تبلغ من العمر 24 سنة حيث تم استئصال كيس من رحمها .

وكانت الفتاة تعاني من آلام مبرحة بالبطن وتم إجراء الفحوصات الطبية، حيث اتضح من خلال الأشعة التلفزيونية وجود اختناق نتيجة وجود كيس على المبيض الأيمن وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية واستئصال الكيس وفك اختناق المبيض الأيمن في مدة زمنية استغرقت ساعة تكللت بالنجاح وتم تنويم المريضة للاطمئنان على صحتها.

من جانبه عبر مدير القطاع الصحي بمحافظة العلا مطلق بن فارس الفقير عن بالغ شكره وتقديره لأعضاء الفريق الطبي المعالج على نجاح العملية بفضل من الله، متمنياً لهم مزيدًا من التوفيق في تقديم الخدمات الطبية المميزة.

وقد ضم الفريق الطبي المشارك كُلاً من :

د. محمد فتحي أبو السعود _ أخصائي أمراض نساء وولادة

د. حسين عموري _ أخصائي أمراض نساء وولادة

د. محمود الحناوي _ ط.م. الأشعة التشخيصية

د. محمد رضوان _ استشاري تخدير

ناصر الشريف _ فني تخدير

ساريجا صاديش _ ممرضة عمليات

أنما ماتيو _ ممرضة عمليات .