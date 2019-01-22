إستراتيجية الترفيه .. تقود للعالمية وتتوافق مع الدين والتقاليد السعودية

المواطن - الرياض

جاءت إستراتيجية الهيئة العامة للترفيه، التي أعلن عنها رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، متوافقة مع الدين الإسلامي الحنيف وعادات المملكة الأصلية.

وأكد تركي آل الشيخ أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يدعم برنامج وخطط الهيئة، والتي تتوافق مع عادات وقيم المجتمع، معلنًا إطلاق منصتين للتذاكر الإلكترونية وتوقيع مذكرات تعاون مع عدد من الجهات، بالإضافة إلى وجود نسخة سعودية لعدد من البرامج الشهيرة.

وكشف تركي آل الشيخ عن بدء إصدار تراخيص العروض الغنائية والموسيقية بالمطاعم والمقاهي، مع تنظيم العديد من البرنامج والمسابقات العالمية.

وشدد رئيس الهيئة العامة للترفيه على أن الهيئة تخطط لأكثر من 20 سنة، لتوفر السعادة والوظائف؛ وذلك لأن الترفيه قطاع مهم في كل دول العالم وأهم من صناعة الرياضة ومهم في الاقتصاد والوظائف.

وأعلن عن أن الهيئة تعمل على تنفيذ مسابقة دينية خلال شهر رمضان المبارك كأجمل تلاوة وأجمل صوت لرفع الأذان لجميع المسلمين بجوائز ملايين الريالات.

وتابع آل الشيخ: “نعمل على تنفيذ مسابقة كبرى لجنودنا البواسل، ومسابقة تميمة الترفيه والشخصية السعودية للأطفال، كما سيتم إنشاء ساحات خاصة لمهارات القيادة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، وإنشاء ساحات لمهارات القيادة”.

وأطلق رئيس هيئة الترفيه مسابقة الفاروق في السباحة والرماية وركوب الخيل والجائزة الأولى مليون ريال، ومسابقة رحلة الهجرة والجائزة الأولى مليون ريال.

وكشف آل الشيخ أن ضمن الخطة إنشاء بازرات كبرى على مستوى عالٍ في المملكة، خاصةً وأن بها مناطق جميلة، كما سيتم إنشاء مسابقات خاصة بتحديات الصحراء بالتعاون مع هيئة الرياضة، مع العمل على استقطاب المعارض العالمية في المملكة.