إسرائيل تجمد 15 مليون دولار من الأموال القطرية الموجهة إلى حماس

إسرائيل تجمد 15 مليون دولار من الأموال القطرية الموجهة إلى حماس

2019/01/07
الساعة 2:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - متابعة

جمدت الحكومة الإسرائيلية نقل الدفعة الثانية من الأموال القطرية الموجهة إلى حركة حماس وقدرها 15 مليون دولار.
وكانت قطر نقلت نوفمبر الماضي 15 مليون دولار في حقائب حملها الدبلوماسي القطري محمد العمادي ما أثار جدلا واسعا وقاسيا في إسرائيل وغضبا كبيرا في رام الله التي اتهمت قطر بدعم خطط لانفصال قطاع غزة عبر تقديم الدعم المالي لحركة حماس.

وجاء القرار الإسرائيلي بعد مشاورات بشأن دفع الأموال من عدمه وكيفية ذلك في ظل التصعيد الكبير الذي تبع تحويل مبلغ مماثل.
وهددت حماس بتصعيد شعبي ضمن مسيرات العودة إذا لم تلتزم إسرائيل بتحويل هذه الأموال.



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