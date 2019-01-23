إشبيلية ضد برشلونة .. بواتينغ وفيدال يقودان البارسا

المواطن - مروة نبيل

أعلن المديران الفنيان بابلو ماشين وإرنستو فالفيردي، عن تشكيلة مباراة إشبيلية ضد برشلونة التي ستنطلق، بعد قليل، على ملعب “رامون سانشيز بيزخوان”، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وجاء تشكيل الفريق الأندلسي في مباراة إشبيلية ضد برشلونة اليوم، كالتالي؛ في حراسة المرمى سوريانو، وفي الدفاع سيرجي جوميز، كجاير، وميركادو، وفي خط الوسط كل من أمادو، إيسكوديرو، بابلو سارابيا، خيسوس نافاس وإيفير بانيغا.

ويقود هجوم الفريق الأندلسي في مباراة إشبيلية ضد برشلونة اليوم، الثنائي كوينسي بروميس ووسام بن يدر.

على الجانب الآخر، جاء تشكيل الفريق الكتالوني الأساسي في مباراة إشبيلية ضد برشلونة اليوم، كالتالي؛ في حراسة المرمى سيلسن، وفي الدفاع، نيلسون سيميدو، جيرارد بيكيه، كليمنت لينغليت، وسيرجي روبيرتو.

ودفع فالفيردي بثلاثة لاعبين في خط وسط البارسا خلال مباراة إشبيلية ضد برشلونة اليوم، وهم آرثر ميلو، كارليس ألينا وراكيتيتش، ويقود الهجوم مالكوم، فيدال والوافد الجديد كيفين برينس بواتينغ.