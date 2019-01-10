إصابات الفرج تصدم جيسوس.. وتُبعده 3 أشهر

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الهلال عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، سلمان الفرج لعملية جراحية خلال الأيام المقبلة.

وأشار نادي الهلال إلى أن سلمان الفرج سيُجري عملية الفتق، جراء الإصابة التي منعته من المشاركة مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019، ليتأكد غيابه عن الملاعب لمدة 3 أشهر.

وأوضح نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن سلمان الفرج سيجري أشعة خلال الفترة المقبلة، لتحديد مدى حاجته لإجراء عملية في وتر العضلة الضامة، وذلك بخلاف عملية الفتق.

ويعتمد جورجي جيسوس على سلمان الفرج بشكل أساسي في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليبدأ المدرب البرتغالي في البحث عن بدائل للاعب.

وكان المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي قرر استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في بطولة كأس آسيا 2019، بسبب عدم قدرته على اجتياز الاختبار الطبي الأخير قبل انطلاق المسابقة القارية.