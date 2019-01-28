إصابة بيرجوفيتش تثير شكوك الاتحاديين

المواطن - طارق سعد

أثار البيان الرسمي الصادر من إدارة نادي الاتحاد بخصوص سفر المهاجم الصربي بيرجوفيتش صدمةً كبيرةً لجماهير الاتحاد قبل نزال فريقها الليلة ضد الشباب.

وثارت شكوك الاتحاديين حول سفر بيرجوفيتش للتأهيل، في ظل أخبار متداولة عن وجود اختلاف بين اللاعب وإدارة ناديه بدون ذكرٍ للأسباب بحسب تلك الأخبار.

وتحسباً لأي طارئ خلال الفترة المقبلة، كثفت الإدارة الاتحادية برئاسة لؤي ناظر بحثها عن مهاجم محلي يدعم خط الهجوم الأصفر، حيث كان مهاجم الفيحاء عبدالله آل سالم هو الهدف الأول للتعاقد، قبل أن تتحول البوصلة الاتحادية لمحاولة التعاقد مع عبدالفتاح آدم مهاجم التعاون.