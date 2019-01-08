إصابة 11 شخصاً في حادث تصادم باتجاه طريق السيل

المواطن - الطائف

تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، عند الساعة ٩:٣٩م، بلاغاً عن وجود حادث تصادم، باتجاه طريق السيل تحديداً مقابل محطة ساسكو باتجاه مكة؛ ما تسبب في عدد من الإصابات.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها قامت بتوجيه عدد خمس فرق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني أحمد تركستاني.

وأضاف أنه عند وصول أول فرقة للموقع عند الساعة ٩:٥٢م بمعدل استجابة قدره “١٣ دقيقة” من تلقي البلاغ، حيث اتضح أن بالموقع عدد ١١ إصابة، اثنتان منها متوسطتان، فيما صنفت البقية بالبسيطة، وجرى تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الإصابات والرعاية اللازمة ونقلها لمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف.