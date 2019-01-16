إصابة 14 شخصًا من عائلة واحدة بحادث انقلاب على طريق العطيف

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

أصيب 14 شخصًا من عائلة واحدة، بينهم أطفال، بإصابات متفاوتة ما بين متوسطة وخطيرة، إثر انقلاب مركبتهم على طريق العطيف باتجاه الطائف.

وأوضح شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي في الطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بتعرض مركبة تقل عائلة إلى حادث انقلابي، مشيرًا إلى تواجد أكثر من عشرة إصابات من بينهم أطفال.

وأضاف: على الفور تم تفعيل خطة الطوارئ وتوجيه تسع فرق إسعافية للموقع بقيادة القائد الميداني ماجد القثامي وبمتابعة مسؤولي الهيئة.

وتابع الثبيتي أنه عند وصول أول فرقة بعد 14 دقيقة من ساعة تلقي البلاغ تم فرز الحالات والتي اتضح عددها من خلال الفرز إلى وجود 14 حالة إسعافية؛ مما استدعى إلى فرزهم، حيث اتضح أن الحالات تعرضت لإصابات من متوسطة إلى خطيرة، وعلى إثرها تم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة، مشيرًا إلى أنه عند وصول الفرق المساندة تم نقل الحالات إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري لاستكمال اللازم من الرعاية الصحية.