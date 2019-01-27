إصابة 3 أشخاص وإخلاء 63 آخرين في حريق مروع بمكة

المواطن_عبدالرحمن المحمادي_مكة المكرمة

تسبب حريق مروع في إصابة 3 أشخاص، وإخلاء 63 آخرين من عمارة سكنية بمنطقة مكة المكرمة.

صرح بذلك المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة الرائد نايف الشريف أنه في تمام الساعة الخامسة والدقيقة الثامنة من يوم الأحد الموافق الواحد والعشرين من شهر جمادى الأولى للعام ١٤٤٠ه‍ ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في عمارة بحي التيسير وكان الحادث عبارة عن اشتعال النار في مجموعة مخلفات بداخل منور عمارة مكونة من خمسة أدوار وملحق تم إخلاء ساكني العمارة احترازياً عن طريق وحدات الإنقاذ نتيجة لكثافة الأدخنة المنبعثة والمقدر عددهم ب (٦٣) شخصاً من إحدى الجنسيات العربية وجرى إخماد الحالة والسيطرة على الحريق ونجم عن الحادث إصابة ثلاثة أشخاص من ساكني العمارة جرى نقل اثنين منهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتهم مستقرة.

وأوضح أن فريق التحقيق بالإدارة باشر التعرف على مسببات الحادث تنسيقاً مع الجهات المعنية ونبه المتحدث الرسمي كافة الإخوة المواطنين والمقيمين إلى أهمية ملاحظة الأخذ بأسباب السلامة والوقاية من مسببات الحوادث خاصة المواد القابلة للاشتعال في المواقع السكنية.