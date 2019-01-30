إطلاق سراح مريم الصادق المهدي بعد ساعات من توقيفها في السودان

المواطن - متابعة

أطلقت السلطات الأمنية في السودان سراح مريم الصادق المهدي، بعد اعتقالها اليوم، على خلفية الاحتجاجات المستمرة في السودان منذ ديسمبر الماضي.

ومريم الصادق المهدي هي سياسية سودانية، وهي ابنة الصادق المهدي زعيم المعارضة ورئيس وزراء السودان الأسبق، وهي نائبة رئيس حزب الأمة القومي.

درست مريم الصادق المهدي الطب ولم تعمل به والتحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة، ووصلت لرتبة رائد في الجيش السوداني وانضمت لحزب الأمة إلى أن وصلت لمركز قيادي فيه.

وكان الحزب قال في بيان له اليوم إن “قوة من خمسة أفراد تابعة لجهاز الأمن ألقت القبض عليها اليوم.

وأمس، قرر السودان الإفراج عن جميع المعتقلين على خلفية الأحداث والاحتجاجات الأخيرة التي عمت البلاد.

وجاء في بيان لوزارة الإعلام السودانية، أمس الثلاثاء: “السيد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني يصدر قرار بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالأحداث الأخيرة”.