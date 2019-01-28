إطلاق وحدة العناية المركزة للأطفال في مجمع الملك فيصل بالطائف‎

المواطن ـ فيصل الزيادي ـ الطائف

نيابة عن مدير صحة الطائف صالح بن سعد المونس، أطلق مدير مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف مبارك اليامي تشغيل وحدة العناية المركزة للأطفال بالمجمع بعد تجهيزها بأحدث الأجهزة، وتخصيص إجراء العمليات للأطفال بالمجمع بعد أن كانت تحتاج للنقل لمستشفى الأطفال.

أوضح ذلك عبدالهادي الربيعي المتحدث الرسمي لصحة الطائف مشيرا إلى أن قرار إطلاق وحدة العناية المركزة جاء في أعقاب ما يصاحب نقل حالات الأطفال بعد العمليات الجراحية من مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي ومستشفى الملك فيصل إلى العناية المركزة بمستشفى الأطفال وبعد المسافة وعدم توفر عناية مركزة متخصصة في المستشفيات الرئيسية جراحيًا.

وأضاف الربيعي أن لحنة شكلت برئاسة مساعد مدير الشؤون الصحية العلاجي الدكتورة لمياء الزبيدي، لمعالجة الوضع وإيجاد الحلول المناسبة لسلامة نقل الأطفال بعد العمليات الجراحية في المجمع والمستشفى التخصصي لعناية متخصصة بمستشفى الأطفال دون أضرار أو تأخير قد ينعكس على سلامة الطفل.

هذا ورفعت اللجنة توصياتها لمدير صحة الطائف بالحاجة لتخصيص جراحة الأطفال بمجمع الملك فيصل مع تأمين عناية مركزة متخصصة لهذا العمر ووقف جراحة الأطفال بمستشفى الملك عبدالعزيز وهو ما تم وبشكل عاجل لتبدأ استقبال أولى الحالات دون الحاجة للتحويل لمستشفى الأطفال.

وتم استقبال حالتين إحداها تبلغ تسعة أشهر تعرضت لحادث سير وإصابة بليغة بالرأس وقد تمكن طاقم جراحة المخ واﻷعصاب من التعامل معها باحترافية وأدخلت لغرفة العمليات وتكللت بالنجاح ولله الحمد ثم انتقلت الحالة لقسم العناية كأول حالة تنويم بقسم العناية المركزة للأطفال وحالتها مستقرة.

أما الحالة الثانية تبلغ من العمر 32 يوما أدخلت لغرفة العمليات تحت قيادة البروفسور الدكتور طلال المالكي وطاقمه من جراحة اﻷطفال في عملية معقدة لتصحيح عيوب خلقية في الجهاز الهضمي وتصحيح مجرى الإخراج.

وقد تكللت العملية ولله الحمد بالنجاح وحولت لقسم العناية المركزة كثاني طفلة يتم تنويمها اليوم بعد أن احتاجت لتنفس صناعي ورعاية مكثفة.