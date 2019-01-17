إعلامية كأس آسيا تستنكر إقحام BEIN SPORTS السياسة في الرياضة

المواطن - محمد سمعه

استنكرت اللجنة الإعلامية لبطولة كأس آسيا 2019 ما بدر من أحد معلقي قنوات بي إن سبورتس الرياضية القطرية وذلك بعد إقحامه السياسة في الرياضة خلال تعليقه على مجريات مباراة إيران والعراق في البطولة الآسيوية.

وأصدرت اللجنة الإعلامية لكأس آسيا بيانًا أكدت فيه أن أحد معلقي بي إن سبورتس تطرق للحديث عن مباراة السعودية وقطر وإقحام السياسة في الرياضة وهو الأمر المحظور تمامًا طبقًا لقواعد ولوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم ومبادئ اللجنة الأولمبية.

وأكد بيان اللجنة الإعلامية أن الحقيقة تتعارض تمامًا مع تعليق معلق بي إن سبورتس والذي ذكر بعدم وجود جماهير للمنتخب القطري، حيث أشار البيان إلى تصريح الوفد الإعلامي القطري والاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم وجود أي عراقيل للبعثة القطرية خلال البطولة مع توفير كافة التسهيلات لهم.

وطالبت اللجنة الإعلامية، المسؤولين في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة ضد قناة BEIN SPORTS بسبب إقحام السياسة في الرياضة.