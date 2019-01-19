إعلان مرتقب من دونالد ترامب بشأن الإغلاق الحكومي

المواطن - متابعة

من المرتقب أن يصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم السبت، “إعلاناً مهماً” بشأن الإغلاق الحكومي والوضع على الحدود الجنوبية للبلاد.

ويدخل الإغلاق الجزئي للحكومة الفدرالية، الذي بدأ مع رفض ترامب التوقيع على قانون الموازنة الذي لم يتضمن خطته لإنشاء جدار حدودي مع المكسيك، أسبوعه الخامس السبت.

وكتب دونالد ترامب على تويتر تغريدة قال فيها “سأصدر إعلاناً مهماً بشأن الأزمة الإنسانية على حدودنا الجنوبية والإغلاق (الحكومي) بعد ظهر غد الساعة الثالثة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي)، مباشرة من البيت الأبيض”، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

وتأثر نحو 800 ألف موظف فدرالي والعديد من المتعاقدين بالإغلاق الحكومي الجزئي وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصادر مطلعة أنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، في قمة جديدة بحلول نهاية فبراير المقبل، بحسب ما أعلنه البيت الأبيض.

وأعلن عن ذلك بعد اجتماع دونالد ترامب مع كبير مفاوضي كوريا الشمالية، كيم يونغ-تشول.

ويعتقد أن المسؤول الكوري قدم خطاباً من كيم جونغ أون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ولم يظهر أي تقدم ملحوظ على صعيد جهود نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية منذ اللقاء التاريخي بين ترامب وكيم في سنغافورة في يونيو الماضي.

ولم يُحدد حتى الآن المكان الذي قد تنعقد فيه القمة الثانية، لكن ثمة تكهنات تشير إلى أن الزعيمين ربما يلتقيان في فيتنام.

ولم تظهر أية تفاصيل حتى الآن عن محتوى الخطاب الذي حمله كبير المفاوضين إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد دونالد ترامب أنه يتطلع إلى جولة جديدة من المحادثات مع نظيره الكوري الشمالي.

وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن التقدم مستمر على صعيد محادثات نزع السلاح النووي، لكنها أضافت أن “الولايات المتحدة مستمرة في ممارسة الضغوط وفرض عقوبات على كوريا الشمالية”.