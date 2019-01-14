إغلاق مصنع حلويات في محايل ومصادرة 34 ملونًا غذائيًّا منتهي الصلاحية

المواطن - أحمد الشهري - محايل

نفذت بلدية محايل جولات تفتيشية ورقابية، شملت زيارة عدد من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية والمطابخ والبوفيهات المتجولة، والمنادي، وذلك ضمن حملة “غذاؤكم أمانة” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم والبوفيهات والمحال التجارية والمراكز الخاصة بتجهيز الحلويات.

وأسفرت الزيارات عن فرض عدد من المخالفات بحق المحال المخالفة وغير الملتزمة باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه الإنذارات، وضبطت البلدية مصنعًا للحلويات يقوم بتجهيز المعجنات والحلويات دون مراعاة للاشتراطات الصحية، حيث تم مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في تجهيز وإعداد الحلويات.

كما صادرت البلدية 34 ملونًا غذائيًّا منتهي الصلاحية وأكثر من 145 كيلو جرامًا من الحلويات والمعجنات وإتلافها وتطبيق لائحة الجزاءات وإغلاق المصنع.

وأكد رئيس البلدية، سعيد بن علي آل مصمع، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية من خلال مراقبي البلدية لمراقبة المواد الغذائية وضمان وصولها للمستهلكين بشكل مناسب ويتلاءم مع الاستهلاك الآدمي.