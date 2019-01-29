إغلاق مطعم ومخبز ومصادرة لحوم فاسدة في بارق

المواطن - أحمد الشهري - بارق

نفذت بلدية محافظة بارق، ممثلة في مكتب خدمات جمعة ربيعة، صباح اليوم، جولة تفتيشية ضمن حملة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية على المطاعم والمخابز في مركز جمعة ربيعة، حيث أسفرت جولات المكتب عن رصد 10 مخالفات صحية وإغلاق مطعم ومخبز، بالإضافة إلى مصادرة 9 كيلو جرامات من اللحوم الفاسدة.

وأوضح رئيس مكتب خدمات جمعة ربيعة علي صاحب العمري أنه بتوجيه ومتابعة من رئيس البلدية أحمد بن عوض البارقي، باستمرار حملة غذاؤكم أمانة، نفذ المراقبين الصحيين في المكتب جولة تفتيشية على المطاعم والمخابز في المركز وأسفرت عن رصد 10 مخالفات صحية ومصادرة 9 كيلو لحوم الدجاج الفاسدة و30 لوحًا خشبيًّا غير صالح للاستخدام وإغلاق مطعم ومخبز.

وأشار العمري إلى أنه سيتم معاقبة المخالفين حسب الأنظمة واللوائح، مؤكدًا استمرار الجولات الصباحية والمسائية في مركز جمعة ربيعة ومركز سيالة والسليم على جميع المحلات الصحية.