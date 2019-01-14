إغلاق 17 مقهى مخالفًا في أبها

المواطن - عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير مساء يوم أمس 17 مقهى للشيشة بمدينة أبها ، بعد ضبطها من قبل فرق الرقابة الصحية، خلال جولاتها الدورية الاعتيادية، وذلك لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية الخاصة بلائحة المقاهي الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية.

جاء ذلك إضافة إلى وجود العديد من الملاحظات الصحية والبيئية عليها، كعدم التقيد بحصول العاملين فيها على الشهادات الصحية التي تخولهم بالعمل في هذا النشاط، وانتهاء التراخيص النظامية، إلى جانب عدم التقيد بالضوابط والاشتراطات طبقاً لما نصت عليه لائحة الرقابة الصحية ، بجانب عدم تقيد المقاهي المخالفة بسبل النظافة العامة في مواقع التحضير والتخزين، مع اتباع طرق بدائية في التنظيف والتطهير.

وبيّنت الأمانة أنها قد قامت في وقت سابق بإعطاء مهلة مشروطة لتلك المقاهي المتداخلة في النطاق العمراني، كما أعطت وقتًا كافيًا لتحسين أوضاعها وتصحيح مخالفاتها، بهدف تغيير مواقع نشاطها بعيداً عن التجمعات السكنية.

وتأتي هذه الجولات الرقابية وفق توجيهات أمين منطقة عسير د . وليد الحميدي للوقوف على المقاهي المخالفة وإغلاقها، بهدف تحقيق أفضل مستوى من الإصحاح البيئي، وذلك ضمن خطط الأمانة الهادفة للمحافظة على البيئة، وما تشكله تلك المقاهي من تشويه للمظهر الحضاري لمدينة أبها، والحفاظ على راحة المواطنين وسلامتهم.

وأكدت أمانة منطقة عسير أنها لن تتهاون بتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية على المقاهي المخالفة في حال عدم التزامها بالتراخيص الممنوحة لها ، وعدم التزامها أيضا بالقوانين والأنظمة المتبعة، مشددة على حرص أمانة منطقة عسير ممثلة بأمينها د . وليد الحميدي على سلامة المواطن والمقيم وأنه لا مجال للتهاون مع المخالفين .