إغلاق 5 محلات في بارق ورصد 18 مخالفة مهنية وتجارية

المواطن - أحمد الشهري - بارق

أغلقت بلدية محافظة بارق ممثلة في قسم صحة البيئة أمس الأربعاء، 5 محلات مهنية، فيما رصدت 18 مخالفة.

وأوضح رئيس البلدية أحمد عوض البارقي أنه تم تكليف مراقبي قسم صحة البيئة بالقيام بجولات تفتيشية مكثفة على المحلات المهنية والتجارية للتأكد من استكمال الاشتراطات والتراخيص اللازمة لهذه الأنشطة، حيث أسفرت الجولة عن إغلاق 5 محلات مهنية عبارة عن ورش حدادة وورشة سيارات ومنجرة ومحل تبريد وتكييف.

وأشار البارقي إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد المحلات المخالفة حسب الأنظمة ولائحة الغرامات والجزاءات البلدية، داعيًا الجميع التعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي مخالفة على رقم 940 الذي يعمل على مدار الساعة.