إقامة دورة شهداء الوطن بمحايل.. و”المواطن” ترصد ما قبل المواجهة

المواطن - أحمد الشهري - محايل

وجه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير أندية المنطقة للمشاركة ضمن بطولة شهداء الوطن والتي ستقام على أرض ملعب نادي الشهيد من محايل عسير.

وأوضح مدير مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة عسير معتق بن جرمان أنه سبق وأن عقد اجتماع بنادي الشهيد بحضور محافظ محايل وعدد من منسوبي نادي الشهيد، وناقش المجتمعون إقامة دورة رياضية تأتي ضمن فعاليات مهرجان محايل في نسخته الثانية عشرة.

وتم الاتفاق على أن ينظم نادي الشهيد الدورة، وقد لقيت هذه الفكرة ترحيبًا من أمير المنطقة الذي بارك وأكد على دعمه للدورة.

وأضاف: تلقت أندية المنطقة دعوة للمشاركة ضمن دورة شهداء الوطن ويأتي في مقدمة هذه الأندية أبها، وضمك، والسروات، والفرسان، والمصيف، والفاروق، وألمع، وجرش، والعرين، والنخيل، والزيتون بالإضافة لنادي الشهيد. وسيكون نظام الدورة بخروج المغلوب، وسيتم تتويج بطل الدورة بكأس الأمير تركي بن طلال، لافتًا إلى أنه سيتم تشكيل منتخب لمنطقة عسير، والذي سيؤدي لقاءً وديًا أمام نظيره فريق الهلال.

الجدير بالذكر أن الدورة ستنطلق يوم الثلاثاء الأسبوع القادم، فيما سيكون لقاء منتخب عسير مع نظيره الهلال مساء الأحد المقبل 27/1/2019م .

ورصدت عدسة “المواطن” اليوم الأعمال التي تنفذها إدارة النادي والخاصة بتأهيل وتطوير مرافق النادي إضافة إلى مدرجات النادي والمنصة الرئيسية والملعب الرئيسي للنادي.

وأكدت مصادر أن العمل جار لتهيئة وتجهيز كافة المرافق بوقت قياسي . قبل انطلاق دورة شهداء الوطن، مبينةً أن إحدى المؤسسات الوطنية قامت بتنفيذ هذه الأعمال والتي ستكون على مدار الساعة.