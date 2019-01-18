إلهام طلبت باسوورد هاتف زوجها فرفض فأحرقته حيًّا!

المواطن - متابعة

أحرقت امرأة زوجها على قيد الحياة؛ لرفضه منحها “باسوورد” هاتفه.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تجادل الزوجان حيث طلبت إلهام كاهياني، 25 عامًا، من زوجها ديدي بورناما، 26 عامًا، رمز المرور لهاتفه، لكنه رفض؛ مما أثار غضبها فسكبت الزيت على جسده وأشعلت النيران به باستخدام الولاعة.

ووقع الحادث في إندونيسيا بمنزل الزوجين، أثناء إصلاح الزوج لبعض الأشياء بسقف المنزل، وبعد مشاجرتهما معًا ضرب الزوجة؛ مما دفعها لارتكاب جريمتها، وقال رئيس شرطة شرق لومبوك مادي يوجي: إن الجدل الشفهي تطور إلى هذا الحادث الأليم.

ولم يصمد الزوج بالمستشفى سوى ليومين، ثم توفي متأثرًا بجروحه.