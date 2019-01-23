إمارة الشمالية تنفي إطلاق سراح الباحثين عن الفقع خلف الحدود

المواطن - الشمالية

نفت إمارة منطقة الحدود الشمالية الأخبار المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول توجيه صاحب

السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بإطلاق سراح الموقوفين ممن تجاوزوا حرم الحدود بحثا عن الفقع “الكمأ”.

وأكدت إمارة المنطقة أهمية تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل نشر أو نقل المعلومات والأخبار الرسمية.

وأضحت إمارة منطقة الحدود الشمالية ان العقوبات تصدر بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية من خلال اللجنة الإدارية بقيادة حرس الحدود المنطقة.