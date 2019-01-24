إنجاز 34% من المشروعات المتعثرة في عسير 

المواطن - واس

شرعت أمانة منطقة عسير في معالجة المشروعات المتعثرة خلال عام 2018م، حيث أعادت العمل في 34% من تلك المشروعات.

وأكد أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة ركزت العمل في 107 مشروعات متعثرة تابعة لها ولبلدياتها لإنجازها خلال 60 يوماً، من المهلة المحددة وفق الخطة المعدة من وكالة شؤون البلديات بالأمانة.

وأشار الحميدي إلى أن هنالك 31 مشروعاً تحت إجراءات السحب، و 4 مشروعات تحت إجراءات إنهاء التعاقد، و 10 مشروعات منظورة لدى الجهات الرقابية المختصة ولا يمكن التعامل معها حتى تنتهي الإجراءات النظامية حيالها.

وأضاف أنه تم الاستلام الابتدائي لنحو 62 مشروعاً، أغلق منها 21 مشروعاً خلال العشرين يوم الأولى وفق الخطة المعدة لها، إضافةً إلى 41 مشروعاً جاري إغلاقها حالياً خلال مدة أقصاها 40 يوماً، مبينا أن نسبة الإغلاق للمشروعات المستهدفة وصل إلى 34%، والمتبقي 66% للمشروعات التي ما زالت تحت إجراءات الإغلاق خلال الأربعين يوماً القادمة.

وأشار الحميدي إلى أن إغلاق المشروعات انعكس على مؤشرات الأداء للمشروعات المنجزة في وقتها، حيث ظهر تحسن إيجابي مع نهاية الربع الرابع لعام 2018م بنسبة وصلت 28%، ليتجاوز بذلك النسبة المستهدفة وهي 27%، وسجل مؤشر الأداء لعدد من المشروعات التي تخلفت بنسبة 20% تحسن ملموس، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيها بنهاية الربع الرابع للعام 2018م إلى 59% والمستهدف لهذه الفترة هو 65 % فأقل.