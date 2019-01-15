إنجاز 85% من نفق طريق الملك عبدالعزيز بنجران

المواطن - نجران

أنجزت أمانة منطقة نجران 85% من أعمال مشروع نفق طريق الملك عبدالعزيز المتقاطع مع طريق أبو بكر الصديق.

وأوضح أمين المنطقة المهندس، حمد بن حسين عيبان أن المشروع سيسهم في تسهيل الحركة المرورية وسط المدينة، حيث يعد طريق الملك عبدالعزيز الشريان الرئيسي الذي يربط غرب نجران بشرقها، الذي تسعى الأمانة من خلاله إلى إحداث نقلة نوعية في تصاميم الطرق والشوارع حفاظا على سلامة السكان ومستخدمي الطريق وتسهيل الحركة المرورية.

من جانبه أشار وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس، جابر بن صمعان بن نصيب إلى الانتهاء من صب جميع بلاطات الدك اسلاب، ويجري العمل حالياً على صب بلاطات الاقتراب في الجهة الشمالية, كما تم صب وعزل غرفة المضخات والتحكم وتركيب خط الطرد لتصريف مياه الأمطار، وجارٍ تنفيذ خطوط تصريف مياه الأمطار الخط الرئيسي داخل النفق قطر 500م وخطي الخدمة 400 م.

وأفاد ابن نصيب أن طول النفق يبلغ 843 م وعرضه 40 م وبارتفاع 6.5 م في كلا الاتجاهين، ويتكون كل اتجاه من حارتين بعرض 17.42 م وجزيرة وسطية بعرض 62 سم، بالإضافة إلى طريقي خدمة جانبيين بمساحة عرض لكل طريق 9.35 م في كل اتجاه مع مواقف جانبية تخدم المباني والمحلات التجارية, مشيراً إلى أن المشروع يشتمل كذلك على أعمال تصريف مياه الأمطار والإنارة والأسفلت والأرصفة.