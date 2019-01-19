إندونيسية تحرق زوجها والسبب غير متوقع

إندونيسية تحرق زوجها والسبب غير متوقع

2019/01/19
الساعة 3:41 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

كان الزوج يصلح سقف المنزل، حينما طلبت الزوجة منه إعطاءها كلمة السر لهاتفه، فرفض وضرب زوجته؛ ما أدى إلى نشوب شجار حاد بينهما.

وخلال حالة من الهيستيريا حملت الزوجة قارورة من البنزين ورشتها على زوجها وأشعلت النيران به، وفقاً لصحيفة “مترو” البريطانية.

وساعد أحد المارة الرجل بإخماد النيران من جسده، وتم نقله إلى المستشفى، وبعد يومين من الحادثة توفي الرجل متأثراً بجراحه.

وبعد وفاته اعتقلت الزوجة، حيث تم التحفظ عليها في سجن مقاطعة إيست لومبوك، في جزيرة لومبوك، بإندونيسيا، ولكن لم يعرف ما إذا تم توجيه أي تهمة لها، غير أن الشرطة فتحت تحقيقاً في الحادثة.



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