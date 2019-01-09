إنصاف موظف سعودي یعمل 11 ساعة یومیًّا مقابل 3 آلاف فقط

المواطن - الباحة

باشر مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالباحة شايق آل شايق، ووكيل إمارة الباحة للشؤون التنموية صالح القلطي، شكوى موظف سعودي يعمل لساعات طويلة مقابل راتب قليل.

وتمكن آل شايق والقلطي من إنھاء معاناة شاب سعودي يعمل في محل مفروشات لمدة 11 ساعة يوميًّا مقابل 3 آلاف ريال فقط.

ووجه مدير فرع الوزارة بالتأكد من العقد المبرم بين الموظف والمحل، مع إبلاغ صاحب المحل بالتقيد بالدوام 8 ساعات فقط في اليوم.

ونفذ فرع الوزارة بحائل جولات تفتيشية، تزامنًا مع بدء المرحلة الثالثة من قرار توطين المھن بمنافذ البيع في أنشطة محلات الأجھزة والمعدات الطبية ومواد الإعمار والبناء وقطاع غيار السيارات والسجاد بكافة أنواعه ومحلات الحلويات.