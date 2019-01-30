إنهاء معاناة رجل أقعدته السمنة والأمراض المزمنة بالطائف

ساهم إنشاء وحدة السمنة بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف في خسارة رجل يعاني سمنه مفرطة 18 كيلو خلال أقل من أسبوعين من دخوله المستشفى وهو يشكو الكثير من الأمراض المزمنة التي تسببت في زيادة معاناته ومعاناة ذويه من تدهور حالته الصحية.

وأوضحت صحة الطائف أنه تم استقبال الحالة وتوفير كافة الإمكانات لتسهيل وصوله وتقديم الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة بوحدة السمنة، مشيرة إلى أن وحدة السمنة ومنذ افتتاحها منذ ما يقارب العامين نجحت في إجراء ما يزيد على 270 عملية جراحية ما بين تكميم وتحويل مسار كما راجع عيادة البدانة أكثر من 3000 مراجع إضافة إلى حصول الوحدة على الاعتراف والاعتماد من المراكز المتخصصة بوزارة الصحة كوحدة سمنة.

وأضافت أن المريض أدخل للمستشفى وهو يعاني من سمنة مفرطة حيث بلغ وزنه 240 كيلو غراما وكتلة جسمه بلغت 83 سم كأعلى وزن يسجله مريض يعاني من السمنة وقد تبين بعد إجراء الفحوصات الطبية والإشعاعية والتحاليل المخبرية أن المريض يعاني من السمنة المفرطة وداء السكري والضغط وكسل بالغدة الدرقية وصعوبة بالتنفس الأمر الذي تطلب تشكيل لجنة طبية تضم مختلف التخصصات لوضع الخطة العلاجية ومتابعة الحالة.