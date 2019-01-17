إنهاء معاناة مريضة بفتق نادر في نجران

المواطن - سعيد آل هطلاء - نجران

أنهى أطباء الجراحة العامة بمستشفى الملك خالد بمنطقة نجران، معاناة مريضة كانت تشكو من آلام متكررة في أسفل البطن يصاحبها قيء مستمر.

وقالت صحة نجران: إنه بعد إجراء الفحوصات اللازمة تبين وجود انسداد جزئي في الأمعاء وتقرر إجراء عملية استكشافية بالمنظار الجراحي للمريضة، حيث اتضح وجود فتق فخذي في الجهة اليسرى وهو من الأمراض النادرة مقارنة بالأنواع الأخرى من الفتاق.

وتم على الفور إجراء عملية رتق الفتق وإصلاحه من قبل الأطباء بكل نجاح، ونقلت المريضة بعدها لقسم التنويم وبعد مرور يومين غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة.