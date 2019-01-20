إيران تسقط #عمان بثنائية.. وتُلاقي الصين في ربع النهائي

المواطن - مروة نبيل

انتهت– منذ قليل– مباراة عمان وإيران، التي أُقيمت على ملعب محمد بن زايد، ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الإيراني بهدفين دون مقابل.

وبدأت مباراة عمان وإيران بشكل سريع، وتمكن المنتخب العماني من الحصول على ركلة ترجيح بعد مرور 3 دقائق فقط على انطلاق اللقاء، وأضاعها النجم أحمد كانو ليُهدر فرصة التقدم مبكرًا.

وسيطر لاعبو المنتخب الإيراني على أحداث الشوط الأول من مباراة عمان وإيران اليوم، وسجل هدف التقدم عن طريق نجمه علي رضا جهانبخش في الدقيقة 32، مُستغلًّا خطأ من المدافع محمد صالح السلمي.

وعزز المنتخب الإيراني تقدمه من ركلة ترجيح سجلها اللاعب أشكان ديجاكاه في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول من مباراة عمان وإيران بتأخر المنتخب العماني بثنائية نظيفة.

وهدأ أداء اللاعبين في الشوط الثاني من مباراة عمان وإيران اليوم، بعدما اطمأن المنتخب الإيراني على النتيجة، وسط محاولات من لاعبي المنتخب العماني لهز الشباك، إلا أنهم افتقدوا للمسة الأخيرة.

وتأهل المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم لمنافسات الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا 2019، ليُلاقي منتخب الصين الذي أطاح بتايلاند من ثمن النهائي.