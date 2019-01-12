إيران تفوز على #فيتنام بهدفين.. وتتأهل لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة فيتنام وإيران التي أُقيمت على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الثانية من كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الإيراني بهدفين دون رد، ليضمن تأهله إلى دور الـ16.

وبدأت مباراة فيتنام وإيران بشكل سريع، لرغبة المنتخبين في تسجيل هدف مبكر، وتمكن النجم سردار ازمون من هز الشباك برأسية مميزة في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدف دون رد.

وأضاف سردار ازمون الهدف الثاني له ولمنتخب بلاده في الدقيقة 69، لتنتهي مباراة فيتنام وإيران اليوم، بفوز المنتخب الإيراني بثنائية نظيفة، ليتأهل رسميًا إلى الدور التالي من كأس آسيا 2019.

وبعد هدفيه في مباراة فيتنام وإيران اليوم، بات النجم سردار ازمون هداف بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 3 أهداف.

ويحتل المنتخب الإيراني الأول لكرة القدم صدارة مجموعته في بطولة كأس آسيا 2019 برصيد 6 نقاط، من الفوز بخماسية نظيفة على اليمن، والتغلب على فيتنام بثنائية نظيفة.