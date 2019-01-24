إيران تُطيح بالصين.. وتتأهل لنصف نهائي كأس آسيا

المواطن - مروة نبيل

انتهت – منذ قليل – مباراة إيران والصين ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس آسيا 2019، بفوز المنتخب الإيراني بثلاثية دون رد.

وبدأت مباراة إيران والصين بشكل سريع، وكاد علي رضا جهانبخش أن يهز الشباك في الدقيقة الرابعة، إلا أن تسديدته مرت بجوار القائم، ورد لاعبو التنين بفرصة خطيرة، إلا أن المدافع رامين رضائيان تألق وأخرج الكرة من أمام المرمى.

وواصل لاعبو المنتخب الإيراني الضغط، ونجح مهدي طارمي في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 18 من أحداث مباراة إيران والصين اليوم، من تمريرة مميزة للاعب سرادار أزمون الذي استغل خطأ المدافع فينج.

وتمكن المنتخب الإيراني من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 عن طريق سرادار أزمون، مُستغلًا خطأ من اللاعب يايمينج، ولجأ حكم مباراة إيران والصين إلى تقنية الفيديو التي أكدت صحة الهدف، لينتهي الشوط الأول بتأخر التنين بثنائية نظيفة.

وتراجع أداء المنتخب الإيراني في الشوط الثاني، بعدما اطمأن لنتيجة المباراة، ونجح البديل كريم أنصاري في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 91، لتنتهي مواجهة إيران والصين بهزيمة التنين بثلاثة أهداف.

وبعد مباراة إيران والصين اليوم، تأهل المنتخب الإيراني إلى نصف نهائي كأس آسيا 2019، وسيُلاقي منتخب اليابان الأول لكرة القدم، بعدما أطاح بفيتنام في وقت سابق اليوم.