إيران ضد اليابان .. الساموراي يُسقط منافسه بثلاثية ويعبر لنهائي آسيا 2019

المواطن - محمد سمعة

أمطر المنتخب الياباني الأول لكرة القدم، شباك منافسه منتخب إيران بثلاثية دون رد في نصف نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وخلال الشوط الأول اجتهد المنتخب الياباني، وذلك بحثًا عن تسجيل الهدف الأول وسط تراجع دفاعي غريب من المنتخب الإيراني.

وانتهى الشوط الأول من مباراة إيران واليابان بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني ضغطه القوي، حتى تمكن الساموراي من افتتاح النتيجة عبر اللاعب يويا أوساكو بالدقيقة السادسة والخمسين.

وبعدها بعشر دقائق، تمكن منتخب اليابان من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب أوساكو من ركلة جزاء بالدقيقة السادسة والستين.

ووسط محاولات من منتخب إيران لتقليص الفارق، أضاف منتخب اليابان الهدف الثالث له عبر اللاعب جينكي هاراغوتشي بالدقيقة الثانية والتسعين.

انتهت المباراة بفوز منتخب اليابان بثلاثية، ليعبر إلى نهائي كأس آسيا في انتظار الفائز من مباراة منتخب الإمارات وقطر.

وستُقام المباراة النهائية لبطولة كأس آسيا يوم الجمعة المقبل، الموافق الأول من فبراير على ملعب مدينة زايد الرياضية في مدينة أبوظبي الإماراتية.