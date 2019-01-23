إيقاف روجيريو مباراتين.. وبوحيمد لقاء.. وتغريم نجم #الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن 3 قرارات تجاه ثنائي الفريق الأول بنادي الفيصلي روجيريو، ووسام صالح سويد، بالإضافة لنجم نادي الفيحاء، توفيق حاجي بوحيمد، بسبب مواجهاتهم في كأس الملك سلمان.

وقررت لجنة الانضباط إيقاف روجيريو مباراتين رسميتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب قيامه بإشارة بيده تُشكل سلوكًا غير رياضي يُسيء إلى طاقم تحكيم مباراة الفيصلي والهلال.

كما ألزمت وسام صالح سويد بدفع غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال، بسبب إدلائه بتصريح خلال مقابلة إعلامية بعد مباراة الفيصلي والهلال يتضمن إساءة إلى حكم اللقاء، وفقًا لما جاء في الفيديو المُسجل من القناة الناقلة الوارد إلى لجنة الانضباط.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا بإيقاف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء توفيق حاجي بوحيمد مباراة رسمية واحدة، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.

وجاء قرار لجنة الانضباط تجاه بوحيمد لاستخدامه اللعب العنيف تجاه لاعب الفريق المنافس، ما أدى إلى طرده مباشرة من قبل الحكم في مباراة 70 من مباراة الفيحاء والنصر، وذلك وفقًا لتقرير الحكم.