ابنة آخر ملوك مصر تدخل عش الزوجية

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بينت صورة استعدادات عقد قران الأميرة فوزية لطيفة، ابنة الملك أحمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر.

وظهرت في الصورة الأميرة فوزية إلى جانب العريس الفرنسي سيلفيان هونودو، والملك السابق أحمد فؤاد، في حفل عائلي أقيم بمنزل الملك السابق بمدينة جنيف السويسرية مساء الجمعة، حسب ما ذكرت مواقع مصرية.

وسيعقد قران الأميرة على الفرنسي الشاب مساء اليوم السبت.

وولدت الأميرة فوزية في مونت كارلو سنة 1982، لأم فرنسية تدعى دومينيك فرانس بيكار، وهي الابنة الوسطى للملك أحمد فؤاد الثاني، وأصغر حفيدات الملك فاروق الأول.