ابن لبدة يبحث مشاريع محايل مع مدير طرق عسير

المواطن - أحمد الشهري - محايل

بحث محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبدة اليوم مشاريع الطرق بالمحافظة، خلال استقباله مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس مطلق الشراري بحضور وكيل المحافظة علي بن إبراهيم الفلقي .

وتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المواضيع المختلفة كإعادة ترتيب أولوية الطرق واستعراض المشاريع الحالية وصيانة الطرق ووسائل السلامة واستعراض سير العمل بمشاريع الطرق الجاري تنفيذها بالمحافظة بمراحلها المختلفة والحرص على سرعة إنجازها لما لها من أهمية في خدمة أهالي المحافظة وقاصديها ، كما تم استعراض مشاريع الطرق المستقبلية والمدرجة ضمن أولويات الطرق بالمنطقة ، فيما وقف المحافظ ومدير عام الطرق على طريق رعلة المؤدي لمركز قنا التابع للمحافظة، الذي يعتبر من الطرق التي تشهد حركة مرورية على مدار الساعة وشهد عددًا من الحوادث المرورية .

من جهته عبر الشراري عن شكره لمحافظ محايل على اهتمامه ومتابعته الدائمة لما فيه خدمة المحافظة والمراكز التابعة لها .