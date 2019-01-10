اتحادي آخر مُهدد بالرحيل

المواطن - محمد سمعه

مع اقتراب نادي الاتحاد من التعاقد مع اللاعب الصربي ألكسندر بريوفيتش مهاجم نادي باوك اليوناني في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، أصبح مواطنه ألكسندر بيزيتش مهدداً بالرحيل عن صفوف العميد.

ووعد لؤي ناظر رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد جماهير ناديه بأنه سيتعاقد مع أفضل الصفقات؛ وذلك من أجل تصحيح مسار العميد في مباريات الدور الثاني ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

فشل في تقديم مستوى جيد

ولم ينجح اللاعب بيزيتش والذي انضم إلى الاتحاد في صيف 2018، في تقديم الأداء المنتظر منه مع العميد بجانب أنه لم يسجل سوى هدف واحد فقط مع العميد في مباريات الدور الأول ببطولة الدوري وكان هذا الهدف في شباك نادي الهلال، في مباراة انتهت بفوز أزرق العاصمة بثلاثية مقابل هدف.

وكان نادي الاتحاد دخل في مفاوضات قوية مع اللاعب بريوفيتش في مدينة دبي الإماراتية وذلك من أجل التفاوض حول انضمامه للعميد في فترة الانتقالات الشتوية.

وفي حال نجح الاتحاد بضم اللاعب ألكسندر بريوفيتش، فسيكون اللاعب بيزيتش الأقرب للرحيل خاصة في ظل عدم اقتناع المدرب الكرواتي سلافين بيليتش بقدراته الفنية منذ توليه مهمة تدريب الاتحاد.

ثالث اللاعبين يستعد للرحيل

وكان نادي الاتحاد فسخ عقدي البرازيليين كارليتو وأندرسون فلاديفيا بسبب عدم تقديمهما الأداء المنتظر، وقد يكون اللاعب بيزيتش هو ثالث اللاعبين الراحلين عن الاتحاد في شهر يناير.